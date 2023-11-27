Происшествия 27 ноября 2023, 16:00 Черное море вышло из берегов. Что известно о «шторме века», последствиях и жертвах После урагана в Крыму и Краснодарском крае погибли четыре человека

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Небывалый ураган обрушился на Черноморское побережье. Катаклизм затронул Крым, Краснодарский край, новые регионы России и территории соседних стран. Прибрежные зоны пострадали от затоплений, не обошлось без жертв. Все, что известно о «шторме века», — в материале «360».

Шторм в Крыму и Севастополе

Погода на российском полуострове начала заметно портиться еще днем 26 ноября, но к ночи разгул стихии превзошел все возможные ожидания.

Сильнейший ураганный ветер оставил почти полмиллиона крымчан без электричества, в некоторых районах нет и газа из-за аварий. К утру понедельника было известно об отключении примерно 160 линий электропередач. Из-за этого начались перебои и с водоснабжением: госкомпания «Вода Крыма» рекомендовала жителям пополнить запасы.

Как сообщили в Telegram-канале организации, работы по восстановлению сетей идут в Симферопольском, Алуштинском, Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Керченском, Красноперекопском и Ленинском филиалах.

Обрушившийся на Крым «шторм века» стал причиной гибели более 800 морских животных в музее-аквариуме в Севастополе.

Из-за ветра вентиляционная система здания сломалась, внутрь хлынули потоки холодной воды. Причиной смерти животных стала именно разница в температуре — они не пережили термального удара.

«Уже в четыре часа фронт прошел, ветер начал немного стихать, и вода перестала поступать. Но та вода, которая поступила, затопила аквариум. <…> Вышло из строя все оборудование, мы обесточили зал. И вода поступила во все аквариумы, в которых проживали эти животные пресноводные, теплолюбивые. Вода морская, холодная, вода соленая», — рассказал «360» директор музея Юрий Кравцов.

Многие набережные разрушены волнами, высота которых часто достигала восьми метров.

Не лучше обстановка на пляжах Крыма: жители курортных городов сообщили о затоплениях пляжных зон и разрушениях местной инфраструктуры.

«В центре Севастополя, где расположена больница, съехала стена, ее всю просто смыло. Сильный ветер, задувает. Машины давит», — рассказала «360» одна из очевидиц.

Сильный удар стихии приняла на себя Евпатория: там вода сначала накрыла трассу в Саки, а затем стала затапливать жилые дома.

Сотрудникам МЧС пришлось срочно проводить эвакуацию людей — из зоны подтопления вывезли примерно 150 жителей.

РИА «Новости»

В городах Крыма с домов срывало крыши, настенные покрытия, остекление, пострадали автомобили, припаркованные под деревьями или другими шаткими конструкциями.

По информации синоптиков, порывы ветра в пики активности достигали скорости 144 метров в секунду.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что создал оперативный штаб, чтобы своевременно решать возникающие трудности в связи с ухудшением погодных условий.

Понедельник объявили выходным днем в республике, чтобы жители могли остаться дома.

В Севастополе 27 ноября будет выходным для школьников и работников учреждений соцсферы, губернатор Михаил Развозжаев порекомендовал вузам также освободить студентов от посещения, а преподавателей — от проведения занятий.

Ураган в Краснодарском крае

Материковую часть Причерноморья непогода тоже не обошла стороной: видео из Сочи, Адлера, Лоо и других городов Краснодарского края похожи на кадры из фильма-катастрофы.

Двухэтажный эллинг в Лоо обрушился как карточный домик через некоторое время после того, как оттуда вывели людей.

Администрация Сочи подчеркнула, что проживание в здании не было предусмотрено, так как оно считалось гаражом для лодок.

Пострадала и транспортная система региона: участки железной дороги, находившиеся у побережья, размыло, а в некоторых местах движение застопорилось из-за деревьев, которые ветер повалил прямо на пути.

Утром в понедельник РЖД сообщила, что порядка 50 поездов задерживаются из-за непогоды. Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал в своем Telegram-канале, что выехал с оперштабом на места, пострадавшие от шторма. По его словам, пассажиров электричек в срочном порядке пересаживают на автобусы, число которых увеличили.

К полудню понедельника по перекрытым ранее участкам железной дороги у Лазаревского пустили первый поезд.

Из-за шторма на мель прямо у берега поселка Витязево сел шедший под флагом Белиза сухогруз Blue Shark. На борту находится экипаж — 21 человек, уточнил Росморречфлот.

Судно везло около 2700 тонн ячменя, также сухогруз располагает 95 тоннами тяжелого и 15 тоннами дизельного топлива.

Журналисты Mash сообщили, что всего во время шторма в Черном море пострадали около восьми судов — они получали пробоины, сталкивались друг с другом, теряя управление от сильного ветра и течения.

Глава Геленджика Алексей Богодистов предупредил жителей, что режим штормового предупреждения сохранится в регионе до конца дня. В городе уже идет уборка — ураган принес песок, мусор, повалил деревья, теперь последствия разгула природы устраняют. Аналогичные работы ведут в Сириусе и Лазаревском.

ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье. Обстановка в новых регионах России после урагана

Ураган ударил и по новым российским регионам. Так, в Донецке ночью сильные порывы ветра обламывали деревья, которые падали на проезжую часть, повреждали линии электропередачи и трубы газоснабжения.

В Ворошиловском районе столицы ДНР из-за непогоды произошла авария на отопительной сети. К утру понедельника без электричества остались почти полмиллиона жителей: не работают 20 подстанций, 214 котельных, 1414 тяговых подстанций.

Глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что все троллейбусные маршруты в городе не функционируют, часть трамвайных линий еще действует. Сейчас идут работы по устранению последствий урагана.

В Геническе Херсонской области сильные порывы ветра сорвали крышу с центра детского творчества, сам город оказался частично обесточен.

На фоне прилива в Крыму, затопившего автомагистрали и жилые дома, в том же Геническе произошел сильнейший за последние 60 лет отлив — дно прибрежной зоны обнажилось.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что из-за урагана Запорожская АЭС осталась без связи с основной линией электропередачи. Для охлаждения реактора задействовали резервное снабжение.

Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области работают оперативные службы. В Бердянске затопило пять районов, уровень воды в пострадавших домах в среднем достигал 40 сантиметров. Частично отключилось электроснабжение и теплоснабжение. Из Бердянска пришлось эвакуировать четырех человек, школы перевели на дистанционный режим работы.

Всего в регионе без электричества остались более 37 тысяч жителей.

Жертвы стихии

По последним данным, известно как минимум о четырех погибших. Житель Судака Олег Макеев сам вышел к морю, чтобы посмотреть на непогоду, когда его накрыло волной вместе с пятью очевидцами. Те отделались травмами, Олега спасти не удалось.

Вторую жертву стихии обнаружили в Сочи: погиб мужчина, правоохранительные органы работают на месте происшествия. Тело еще одного мужчины нашли на Суджукской косе в Новороссийске, а в Керченском проливе погиб моряк.

Сотрудник МЧС на подтопленной улице в Крыму / РИА «Новости»

В Гидрометцентре заверили, что погода может немного улучшиться 28 ноября. Однако дожди сменятся снегопадом, а скорость ветра все равно может составить примерно 20 метров в секунду.

По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, южный черноморский циклон, который и стал виновником всех разрушений и подтоплений, уже покинул побережье и сместился в сторону Центрального федерального округа России.