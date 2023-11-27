Происшествия 27 ноября 2023, 11:52 Обитатели Севастопольского аквариума погибли из-за термального удара и морской воды Директор Кравцов: животные в Севастопольском аквариуме погибли из-за холода Unsplash

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Холодная морская вода затопила исторический зал Севастопольского аквариума. Животные погибли из-за термального удара, сообщил РИА «Новости» собственник — директор аквариума Юрий Кравцов.

«Пострадал исторический третий зал. Это зал, который находится со стороны моря. <…> Пошла холодная морская вода, они пресноводные, пошла холодная морская вода — термальный удар, и все», — сказал он.

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Волны, по словам директора, разрушили кровлю и затопили третий зал Севастопольского аквариума на полтора метра. Под водой оказались насосы, обогреватели и розетки. Юрий Кравцов заявил, что учреждение осталось без электричества.

В пострадавшем от стихии зале, по его словам, обитали 800 тропических пресноводных животных 40-50 видов с четырех континентов. Погибли 11 панцирных щук и большие пираньи. Юрий Кравцов заявил, что повреждения восстановят не раньше апреля 2024 года.

Крым попал под влияние средиземноморского циклона. На полуостров обрушился шторм с ураганным ветром. Власти ввели режим ЧС. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастопольском аквариуме из-за затопления третьего зала погибли более 500 особей.