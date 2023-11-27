Происшествия 27 ноября 2023, 09:50 Более 500 морских животных погибло при затоплении зала Севастопольского аквариума-музея Губернатор Развожаев: в аквариуме-музее в Севастополе погибли более 500 животных Unsplash

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В Севастопольском морском аквариуме-музее в результате подтопления зала погибло более 500 морских животных. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибло свыше 500 морских животных», — написал он.

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В Институте биологии южных морей имени Ковалевского из-за шторма пострадали четыре научные лаборатории. Развожаев назвал причиненный ущерб серьезным. Он добавил, что в радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стенка.

Из-за непогоды в Севастополе упало почти 190 деревьев и три рекламных щита, повреждения получили крыши 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, свыше 40 автомобилей. Три человека пострадали, им потребовалась госпитализация.

Более 350 домов остаются без электричества из-за обрыва линий электропередачи.

Из подтопленных домов эвакуировали 35 человек. Большинство из них разместились у родственников, пятеро остались в пункте временного размещения на территории пансионата «Лазурь».