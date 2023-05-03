Общество 03 мая 2023, 15:09 Песков заявил, что парад на Красной площади 9 мая пройдет по плану Представитель Кремля Песков: парад на Красной площади 9 мая состоится РИА «Новости»

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Никаких изменений в проведении парада на Красной площади 9 мая на фоне атаки беспилотников на Кремль не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Официальный представитель Кремля добавил, что в параде примет участие президент России Владимир Путин.

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«Парад состоится. Изменений в планах нет», — сказал Песков.

Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая была совершена попытка атаки беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства. Для нее использовали два БПЛА, спецслужбы вывели дроны из строя. Президент не пострадал. Попытку удара в Кремле сочли спланированным терактом и покушением на Владимира Путина накануне празднования Дня Победы.

Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов призвал россиян не бояться атак беспилотников со стороны украинцев в преддверии Дня Победы. По его словам, удары наносят в первую очередь по инфраструктуре военно-промышленного комплекса.