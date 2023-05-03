03 мая 2023, 15:40
Опубликовано видео пожара на крыше одного из зданий Кремля после атаки дронов
Появилось видео с дымом над Кремлем после атаки беспилотников
В Сети появились кадры с пожаром на крыше одного из зданий Кремля, снятые в ночь попытки атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина. Видео опубликовал Telegram-канал «360».
На кадрах видно, что пламя охватило несколько квадратных метров крыши кремлевской резиденции российского лидера.
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Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая была совершена атака двумя беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства. Дроны вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Нападение на Кремль расценили как покушение на жизнь президента и пообещали принять ответные меры.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не пострадал. Он отметил, что изменений в его графике работы из-за атаки дронов не будет. Также состоится парад Победы на Красной площади 9 мая с участием главы государства.
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