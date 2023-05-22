Эксклюзив 22 мая 2023, 11:59 Появились фото упавшего под Люберцами беспилотника Упавший возле промзоны в Люберцах дрон с камерой попал на фото Телеканал «360»

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В деревне Машково под Люберцами нашли беспилотник с камерой. «360» показал, как выглядел дрон, рухнувший в огороде местной жительницы.

Женщина нашла квадрокоптер на своем участке недалеко от промзоны и позвонила в экстренные службы. По информации Telegram-канала Shot, кинологи с собаками не обнаружили на нем взрывчатки — только камеру. Из БПЛА извлекли карту памяти, силовики начали проверку.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

В Московской области 3 мая ввели запрет на запуск беспилотников. Исключение сделали только для оперативных служб и органов государственной власти — они смогут получить специальное разрешение на выполнение полетов.

Несмотря на ограничения, еще один дрон заметили владельцы участка в деревне Дятлово. Беспилотник прилетал дважды и каждый раз скрывался после того, как хозяйка грозила ему пальцем. Ее муж выяснил, что при помощи квадрокоптера риелтор вел незаконную съемку. К нарушителю пришли полицейские.