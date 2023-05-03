Подмосковье 03 мая 2023, 18:23 Полеты беспилотников запретили в Московской области

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В Подмосковье ввели запрет на полеты беспилотников. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Решение приняли на заседании оперативного штаба Московской области. Теперь владельцам дронов не будут выдавать разрешения на полеты аппаратов над территорией региона.

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«Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти», — уточнили в правительстве.

Данный порядок уже начал действовать в Подмосковье.

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