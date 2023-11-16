Эксклюзив 16 ноября 2023, 19:25 Поврежденный жилой дом в Астрахани попал на видео Появились кадры с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Читать 360tv в

Часть жилого дома обрушилась в Астрахани, к зданию прибыли экстренные службы. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».

Жители пятиэтажки заметили на фасаде трещину и обратились в МЧС. Когда спасатели подъехали на место, два подъезда дома уже обрушились. Экстренные службы эвакуировали из здания более 200 человек, в том числе 37 детей. Сотрудники МЧС занимаются разбором завалов, около дома дежурит машина скорой помощи.

Реклама

Рядом с местом ЧП развернули пункты временного размещения.

Губернатор Астраханской области Олег Князев заявил, что причиной обрушения не мог стать взрыв газа. Он отметил, что дом ранее имел значительные повреждения. По данным Telegram-канала Shot, экстренные службы рассматривают в качестве причины проблемы с фундаментом. Возможно, что его повредили канализационные воды.

Очевидица ЧП рассказала, что дом на Привокзальной площади подвергался перепланировке. По ее мнению, обрушение могло произойти из-за проблем с несущими стенами.