Происшествия 17 апреля 2024, 22:39 Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью, обломки упали на промышленное здание Губернатор Гусев: украинский дрон самолетного типа уничтожили под Воронежем РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб», — написал он.

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Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что начался пожар в ангаре рядом с улицей Новосибирской. Загорелись пиломатериалы и станки. Также в местных Telegram-каналах очевидцы заявили, что услышали хлопки, после которых появился дым.

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области также объявляли 10 и 11 апреля. Тогда губернатор региона заявил, что силы ПВО наготове.