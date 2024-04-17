Происшествия 17 апреля 2024, 22:27 Взрывы раздались в в Воронежской области Unsplash

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Жители Воронежской области услышали взрывы. В Telegram-канале регионального МЧС заявили об опасности атаки беспилотников.

Также в ведомстве рассказали о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской.

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«Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется», — сообщили в публикации.

В Telegram-каналах Воронежа очевидцы заявили о хлопках, после которых появился дым.

Ранее 11 апреля в Воронежской области тоже объявили опасность атаки беспилотников. То же самое случилось и 10 апреля. Как сообщали в тот день Минобороны России, силы ПВО сбили 12 украинских дронов над территорией России. Два беспилотника уничтожили над республикой Мордовия, по одному над Липецкой и Брянской областями. Еще два сбили над Белгородской областью и три над Курской и Тамбовской.