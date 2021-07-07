Поиском тел пассажиров Ан-26 на Камчатке займутся водолазы
На Камчатке продолжаются поиски тел жертв авиакатастрофы. К работам приступила наземная группировка спасателей, в район ЧС также вылетели водолазы специализированной пожарно-спасательной части МЧС России.
Место происшествия также обследует личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Об этом сообщили в МЧС.
Из аэропорта Елизово на место авиакатастрофы вылетели водолазы на поиски тел погибших.
«С собой у специалистов оборудование, необходимое для проведения поисковых работ в воде», — сообщили в ведомстве.
Как только погода улучшится, на место происшествия вылетит вертолет МИ-8 МЧС России.
Самолет Ан-26 разбился по пути из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В результате погибли 28 человек.