Поиском тел пассажиров Ан-26 на Камчатке займутся водолазы

На Камчатке продолжаются поиски тел жертв авиакатастрофы. К работам приступила наземная группировка спасателей, в район ЧС также вылетели водолазы специализированной пожарно-спасательной части МЧС России.

Место происшествия также обследует личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Об этом сообщили в МЧС.

Из аэропорта Елизово на место авиакатастрофы вылетели водолазы на поиски тел погибших.

«С собой у специалистов оборудование, необходимое для проведения поисковых работ в воде», — сообщили в ведомстве.

Как только погода улучшится, на место происшествия вылетит вертолет МИ-8 МЧС России.

Самолет Ан-26 разбился по пути из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В результате погибли 28 человек.