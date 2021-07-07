Появилось видео обломков разбившегося на Камчатке Ан-26

Утром 7 июля спасатели возобновили поиски тел погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

Сотрудники МЧС выехали к точке, где упал самолет, на рассвете. Из-за сильного тумана на сопке группа не смогла добраться через лес и выбрала другой маршрут — на квадроциклах к ее подножию. Далее их ждал путь по прибрежной полосе.

На снятых кадрах видны обгоревшие обломки Ан-26. Самолет разбился по пути из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На его борту было 28 человек, в том числе двое детей. Все они погибли.

Причиной катастрофы, по версии СК, могли стать погодные условия, ошибка пилота или техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело.