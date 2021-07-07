СМИ: тела шести погибших при крушении Ан-26 нашли на Камчатке

Спасатели нашли тела шести человек, погибших во время крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Да, есть шесть тел», — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-26 пропал 6 июля перед маневров при заходе на посадку. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в Палану. Спустя несколько часов поисков обломки самолета нашли в девяти километрах от поселка. Всего на борту находились 28 человек, из которых шесть были членами экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Следователи завели уголовное дело и приступили к расследованию. Они изучают несколько версий произошедшего: неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилота.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей. Все развлекательные мероприятия отменены с 7 по 9 июля. Глава региона провел совещание оперативного штаба и планирует отправиться в Палану вместе с членами правительственной комиссии.