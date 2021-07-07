Трехдневный траур объявили на Камчатке после крушения Ан-26

Самолет Ан-26 разбился по пути из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В результате погибли 28 человек. Губернатор региона Владимир Солодов объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей.

«В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края», — привела слова Солодова пресс-служба краевого правительства.

Глава региона добавил, что всем телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложили отменить развлекательные передачи и мероприятия. Солодов уже провел совещание оперативного штаба. В ближайшее время он отправится в Палану вместе с правительственной комиссией.

Самолет с шестью членами экипажа и 22 пассажирами 6 июля вылетел Петропавловска-Камчатского. Борт должен был приземлиться в Палане, но так и не прибыл в аэропорт. Обломки самолета нашли спустя несколько часов поисков. Части воздушного судна были разбросаны недалеко от поселка. Все находившиеся на борту погибли.