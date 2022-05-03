Двое мужчин пытались спасти человека из горящей квартиры в Мытищах, однако не смогли до него добраться. В результате они погибли сами. Об этом РЕН ТВ рассказали очевидцы произошедшего.

По словам брата одного из погибших, мужчины хотели доехать до горящей квартиры на лифте. Однако когда они находились внутри кабины, во всем доме отключилось электричество. Они не сумели выбраться из лифта и задохнулись там.

Пожар произошел 3 мая в девятиэтажном доме на Олимпийском проспекте в Мытищах. Огонь возник в квартире на четвертом этаже. Погибли три человека. Еще один получил серьезные травмы. 15 человек отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ситуация уже находится на личном контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он поручил проследить, чтобы пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

В связи с пожаром Мытищинская городская прокуратура начала проверку. В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства и проконтролирует соблюдение прав всех жильцов.