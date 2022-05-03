Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в Мытищах

Прокуратура Подмосковья начала проверку в связи с пожаром, который произошел в жилом доме в Мытищах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Пожар произошел в девятиэтажке на Олимпийском проспекте днем во вторник. По предварительным данным, погибли три человека. Эта информация уточняется, сообщили в прокуратуре.

Проверкой поручили заняться Мытищинской городской прокуратуре. В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура также даст оценку исполнению требований законодательства. Кроме того, ведомство проконтролирует соблюдение прав всех жильцов.

Мытищинский прокурор Андрей Гвоздев выехал на место.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с пожаром в Мытищах на личный контроль. Он поручил оказать помощь всем пострадавшим и разместить эвакуированных жильцов в комфортных условиях, обеспечив питанием и всем необходимым.

В службе 112 ранее сообщили, что пожар в Мытищах произошел в 15:57 в доме 7/1 по Олимпийскому проспекту. Загорелась квартира на четвертом этаже. Пожарные локализовали возгорание в 16:30. Жильцов эвакуировали. Три человека погибли. Один получил тяжелые травмы. Отравление угарным газом диагностировали у 15 человек.