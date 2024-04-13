13 апреля 2024, 21:14
Поджигатель здания правительства Владимирской области находился под влиянием аферистов с Украины
Глава Владимирской области сообщил, кто руководил поджигателем здания кабмина
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что мужчина, пытавшийся поджечь здание регионального правительства, находился под влиянием мошенников с Украины. Об этом сообщили «Известия».
Днем 13 апреля неизвестный мужчина бросил одну бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире, вторую — в сторону автомобиля вице-губернатора области Константина Баранова, а третью — в еще одну припаркованную машину. Позже опубликовали видео нападения.
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Злоумышленника оперативно задержали. Никто в результате нападения не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также мотивы мужчины.
Глава региона уже поблагодарил силовиков и сотрудников МЧС за быстрое реагирование, а также водителя служебного автомобиля, который не только спас машину от повреждений, но и попытался задержать злоумышленника.
В Липецке осудили 19-летнего россиянина, попытавшегося поджечь военный аэродром. По делу о покушении на госизмену он получил девять лет лишения свободы, шесть из которых проведет в колонии строгого режима, а три — в тюрьме.
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