Эксклюзив 13 апреля 2024, 18:19 Нападение мужчины на здание администрации во Владимире сняли на видео Мужчина с коктейлем Молотова у здания администрации во Владимире попал на видео

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Момент нападения с коктейлем Молотова на здание администрации во Владимире запечатлели на видео. На кадрах мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, которая с грохотом взорвалась. После этого сработала сигнализация припаркованных автомобилей.

Неизвестный метнул коктейль Молотова в здание на Октябрьском проспекте днем 13 апреля. В результате происшествия повреждения получила иномарка начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Ирины Дыровой. Никто не пострадал.

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Силовики оперативно задержали злоумышленника. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения, а также мотивы мужчины.

Ранее в Кишиневе неизвестный бросил коктейль Молотова в здание российского посольства. Провокатора задержали.