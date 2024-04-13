Происшествия 13 апреля 2024, 20:18 Водитель во Владимире помешал злоумышленнику повредить служебный автомобиль Губернатор Авдеев: водитель владимирской администрации помешал повредить машину Freepik

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Во время ЧП у здания правительства Владимирской области водитель служебного автомобиля предотвратил попытку злоумышленника повредить транспорт. Слова благодарности Александру Максимову высказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

Злоумышленник напал на здание областной администрации с бутылками с легковоспламеняющимся веществом. В результате атаки пострадал автомобиль начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Ирины Дыровой.

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Попытку повредить служебную машину предотвратил водитель «Спецавтохозяйства». По словам губернатора, Максимов не только спас транспортное средство, но и попытался задержать мужчину, бросавшего коктейли Молотова.

«Отдельные слова благодарности и уважения — водителю нашего „Спецавтохозяйства“ Александру Максимову, который не только спас машину, но и попытался задержать преступника», — написал глава Авдеев.

В результате ЧП никто не пострадал. Мотивы злоумышленника выясняет следствие.