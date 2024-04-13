13 апреля 2024, 19:00
Стало известно, кто был целью нападавшего с коктейлем Молотова во Владимире
Mash: вице-губернатор Владимирской области мог быть целью нападавшего
Вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов, предположительно, был целью мужчины, который бросил бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, днем 13 апреля Баранов находился в здании администрации. По словам чиновника, первая бутылка с зажигательной смесью полетела в окно, вторая — в сторону его автомобиля.
Реклама
Водитель, который ждал Баранова у входа, предотвратил порчу машины. Третью бутылку злоумышленник бросил в припаркованный Hyundai Creta.
Вице-губернатор заявил, что преступником оказался мужчину средних лет. Во время нападения он не прятал своего лица.
Ранее появилось видео, на котором запечатлен нападавший.
Чиновники
Машины
Водители
Реклама
Реклама