Происшествия 13 апреля 2024, 19:00 Стало известно, кто был целью нападавшего с коктейлем Молотова во Владимире Mash: вице-губернатор Владимирской области мог быть целью нападавшего

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Вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов, предположительно, был целью мужчины, который бросил бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, днем 13 апреля Баранов находился в здании администрации. По словам чиновника, первая бутылка с зажигательной смесью полетела в окно, вторая — в сторону его автомобиля.

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Водитель, который ждал Баранова у входа, предотвратил порчу машины. Третью бутылку злоумышленник бросил в припаркованный Hyundai Creta.

Вице-губернатор заявил, что преступником оказался мужчину средних лет. Во время нападения он не прятал своего лица.

Ранее появилось видео, на котором запечатлен нападавший.