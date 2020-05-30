Подтопление в Нахабино сняли с коптера. Видео

СНТ в городских округах Красногорск и Истра пострадали от наводнения, причиной которому стала река Нахабинка, которая вышла из берегов после продолжительных дождей. «360» публикует видео подтопленных участков, снятых с высоты птичьего полета.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что вода распространилась по всюду, включая дворы и дороги. Машины ездят, рассекая грязную жидкость. Огромные и глубокие лужи практически везде. Кроме того, видны бурные потоки реки, которая продолжает растекаться по участкам.

На некоторых участках вода достигла уровня вторых этажей. Над подтоплением работают сотрудники МЧС и других аварийных служб. На данный момент они прочистили водоотводные трубы, которые оказались засоренными. После этого вода начала убывать, но метеорологические службы предупреждают о дальнейших осадках, в связи с чем все аварийные службы Подмосковья были приведены в режим повышенной готовности.

В администрации городского округа был организован оперативный штаб. Все жители получат помощь после ухода основного потока воды, остатки откачают и помогут очистить участки. Пока местных жителей переселят в местную гостиницу.