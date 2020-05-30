В Московской области аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Сегодня в Московской области региональная аварийно-восстановительная служба была переведена в режим повышенной готовности. Причиной стал прогноз погоды: в ближайшее время ожидается выпадение месячной нормы осадков.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья, в оперативном порядке была завершена ревизия, было подготовлено к работе перекачивающее и другое насосное оборудование.

Благодаря подготовке оперативные службы смогли справиться с подтоплениями домов и участков в Красногорске. Также сегодня произошло подтопление электрической подстанции ПАО «МОЭСК» в Солнечногорске, там коммунальные службы откачали и очистили ливневую канализацию.

Также оперативные службы следят за местами вероятного затопления и объектами водоснабжения и канализации.

Ранее жителей Москвы и области предупредили о грозах, штормовом ветре и сильном ливне, которые пройдут 30–31 мая. Погода начнет ухудшаться сегодня, с 21:00 по местному времени.