Происшествия 17 января 2023, 00:21 Подросток попал в больницу из-за ранения от найденной пиротехники в Москве Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации ребенка из-за пиротехники Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

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Подросток попал в одну из московских больниц после использования найденной пиротехники. Прокуратора Москвы начала проверку, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства в своем Telegram-канале.

Все произошло во дворе жилого дома на Щелковском шоссе. Как указали в пресс-службе ведомства, 13-летний подросток получил травму при использовании пиротехнического изделия.

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«Ребенок находился со сверстниками, без сопровождения взрослых. Мальчик госпитализирован. Со слов малолетнего, пиротехнику он нашел», — сказано в сообщении.

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Установление обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле прокуратуры Восточного административного округа. Также надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по этому случаю.

Ранее в Тимирязевском парке обнаружили тело мужчины. Как сообщили в столичном СК, он скончался от полученных травм при запуске самодельной петарды. По факту гибели человека организована проверка.

В минувшие новогодние праздники произошло сразу несколько подобных происшествий. В Подмосковье мужчине оторвало четыре пальца на руке, когда он начал сверлить петарду, пытаясь поменять в ней фитиль. Травмы также получил и 10-летний мальчик в Люберцах. Самодельное пиротехническое устройство взорвалось прямо у него в руках.