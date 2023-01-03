Эксклюзив 03 января 2023, 18:11 Житель Пушкино просверлил петарду шуруповертом и лишился четырех пальцев на руке Источник «360»: жителю Пушкино оторвало 4 пальца на руке при взрыве самодельной петарды

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В Подмосковье житель городского округа Пушкино тяжело пострадал при взрыве самодельной петарды. По данным источника «360», мужчине оторвало четыре пальца на руке. Помимо этого, у него выявили ранения в паховой области. Пострадавшего доставили в больницу в ночь на 1 января.

По информации источника, в детстве пострадавший мастерил петарды самостоятельно, все получалось удачно. Но решение повторить этот опыт во взрослом возрасте привело к тяжелым последствиям.

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Мужчина сделал петарду и решил взорвать ее на улице в новогоднюю ночь. Когда он попытался привести устройство в действие, ожидаемого эффекта не последовало. Пострадавший посчитал, что все дело в фитиле, и стал его менять.

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Для этого он принялся сверлить самодельную петарду с помощью шуруповерта, что в итоге привело к детонации, пояснил собеседник «360».

По словам соседей, мужчина живет вместе с семьей, растит двух детей. Ничего подозрительного за ним раньше никто не замечал, из квартиры не доносилось никакого шума. Пострадавший был приветливым и спокойным человеком, добавил источник.

Травму из-за петарды получил на праздниках еще один житель Подмосковья. Мальчику 10 лет. Он играл на детской площадке во дворе одного из домов в поселке Октябрьском в Люберцах, где нашел петарду. Ребенок решил ее поджечь, и устройство сработало у него в руках, так как он не рассчитал время горения фитиля и не успел выбросить петарду в сторону.

В результате мальчик получил травму ладони и нескольких пальцев. По факту случившегося начали проверку, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.