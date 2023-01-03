Эксклюзив 03 января 2023, 23:41 Появилось видео с места травмирования ребенка петардой в Люберцах Ребенок в Люберцах получил травму из-за разрыва петарды в его руке

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В Люберцах 10-летний мальчик получил травму руки в результате срабатывания петарды. Все произошло на детской площадке. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Все произошло 2 января. Петарду ребенок нашел на улице. Находясь детской площадке, мальчик зажег фитиль, но не рассчитал время его горения и не успел отбросить петарду в сторону, отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

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«В результате ребенок получил телесные повреждения в виде травмирования мягких тканей ладони руки и нескольких пальцев», — говорится в сообщении ведомства.

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Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Продолжаются проверочные мероприятия.

От взрыва петарды на новогодних праздниках пострадал и другой житель Подмосковья. Мужчина решил сам смастерить петарду и взорвать ее на улице в новогоднюю ночь в городском округе Пушкино. В результате ему оторвало четыре пальца на руке взрывом самодельной петарды. Кроме того, он получил ранения в паховой области. Пострадавшего госпитализировали в ночь на 1 января.