Происшествия 14 января 2023, 23:06 Москвич погиб после запуска самодельной петарды СК России: в Москве при запуске петарды погиб 47-летний мужчина РИА «Новости»

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В Москве на территории Тимирязевского парка обнаружили тело мужчины 1975 года рождения. Как рассказали в столичном Следственном комитете, мужчина скончался от полученных травм при запуске пиротехники.

Следствие установило, что погибший совместно с родственниками и друзьями решил запустить самодельную петарду, но она не запускалась. Тогда мужчина подошел проверить, почему она не сработала — и раздался взрыв.

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Следователи и криминалисты столичного СК выехали на место происшествия. Они организовали проверку по факту гибели человека.

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В новогодние праздники произошло несколько ЧП с такими «поделками». В Подмосковье мужчине оторвало четыре пальца на руке, когда он, пытаясь поменять фитиль, стал сверлить петарду. Также он получил ранения паховой области.

Другой случай произошел в Люберцах. Там самодельное пиротехническое устройство взорвалось в руках у 10-летнего ребенка. Мальчик получил травмы, медики оказали ему помощь.