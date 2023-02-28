Важное 28 февраля 2023, 13:46 Подразделения РЭБ пресекли попытку атаки дронов ВСУ в Краснодарском крае и Адыгее Минобороны: подразделения РЭБ подавили атаки дронов ВСУ в Краснодарском крае и Адыгее РИА «Новости»

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Украинские военные предприняли попытку применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее, заявили в Минобороны. Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА противника.

По данным ведомства, противник в ночь на 28 февраля предпринял попытку применить беспилотные летательные аппараты для атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

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Эти попытки успешно пресекли. Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС России подавили дроны ВСУ, подчеркнули в пресс-службе.

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Оба беспилотника потеряли управление. Один дрон в итоге рухнул в поле, другой — отклонился от траектории полета и не нанес вреда атакуемому объекту.

Ранее власти Туапсе сообщили о пожаре на нефтебазе, но причин не назвали. В сообщении администрации говорилось, что резервуары объекта не пострадали и разлива топлива не произошло. При этом ряд Telegram-каналов распространил информацию, что объект пытались атаковать беспилотники.

О падении дрона в Адыгее сообщал Telegram-канал Shot. В результате случившегося никто не пострадал.