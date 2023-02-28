28 февраля 2023, 10:57
Украинские беспилотники попытались атаковать российскую нефтебазу — Shot
Shot: начиненные взрывчаткой беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Туапсе
Два украинских беспилотных летательных аппарата с взрывчаткой попытались атаковать нефтяную базу в Туапсе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, украинские военные хотели сбросить взрывчатку на нефтебазу, но попытка провалилась: дроны не долетели до цели около ста метров и взорвались.
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Среди местного населения никто не пострадал. По предварительной информации, взрывная волна повредила комплекс бойлерной, около которой обнаружили две глубокие воронки глубиной до полутора метров.
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Также начался пожар в хозяйственной постройке на нефтехранилище, его потушили в течение часа.
Пресс-служба администрации Туапсе на странице «ВКонтакте» ранее подтвердила информацию о взрывах в ночь на 28 февраля. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, в спасательных работах приняли участие 11 единиц техники и 32 человек личного состава МЧС.
Резервуары с нефтью не пострадали, разлива топлива не обнаружили.
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