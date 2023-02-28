Происшествия 28 февраля 2023, 11:15 Неизвестный беспилотник рухнул в Адыгее Shot: беспилотный летательный аппарат упал в Адыгее РИА «Новости»

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Неизвестный беспилотный летательный аппарат рухнул неподалеку от поселка Нового в Республике Адыгея. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На месте падения беспилотника обнаружили две воронки и металлические обломки. По предварительной информации, им может оказаться советский БПЛА «Рейс» или «Стриж».

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Взрыв произошел около двух часов ночи, глубина воронок составила около полуметра, диаметр — около двух метров.

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Экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего, официальной информации пока что не поступало.

Утром во вторник стало известно, что системы противовоздушной обороны в Брянской области ликвидировали украинский беспилотник в небе над Суражским районом, никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, утром 28 февраля украинские БПЛА попытались атаковать нефтебазу в Туапсе, однако рухнули в сотне метров от объекта и взорвались.