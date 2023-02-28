Происшествия 28 февраля 2023, 10:05 Крупный пожар произошел на нефтебазе в Туапсе Власти Туапсе сообщили о крупном пожаре на нефтебазе РИА «Новости»

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Нефтебаза в Туапсе загорелось прошлой ночью. Информацию об этом подтвердила администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Объект находится на улице Индустриальной.

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«По поводу ночных хлопков на территории нефтебазы известно следующее: в 02:15 28 февраля 2023 года поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы», — говорится в заявлении властей.

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Огонь потушили на площади 200 квадратных метров. В работах принимали участие 32 человека и 11 единиц техники. Нефтяные резервуары не получили повреждений, разлива топлива не зафиксировано.

Городская администрация подчеркнула, что никто не пострадал и поводов для беспокойства нет. По данным РБК, речь может идти о дочерней компании «Роснефти» — «Кубаньнефтепродукт». Она арендует резервуары у ООО «РН — Морской терминал Туапсе».