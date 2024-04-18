Криминал 18 апреля 2024, 16:08 Найден BMW, на котором скрылся подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в Москве Прокуратура: BMW подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве нашли Пресс-служба Прокуратуры Москвы

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В Москве нашли машину подозреваемого в убийстве молодого человека из-за припаркованного авто. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Речь идет об иномарке BMW.

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«Брошенный автомобиль BMW был обнаружен на улице Новороссийской», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что специалисты непрерывно контролируют работу правоохранителей по расследованию всех обстоятельств убийства мужчины.

Резонансное преступление произошло накануне. У одного из домов на улице Краснодарской в Москве двое молодых парней устроили потасовку из-за припаркованного авто. Мужчина, приехавший к невесте, сделал замечание владельцу машины, которую тот поставил на тротуаре у подъезда. Второму участнику конфликта это не понравилось. Как отметила в беседе с «360» мать погибшего, подозреваемый накинулся на ее сына с заточкой. Скорая приехала быстро и успела довезти пострадавшего до больницы, однако спасти его не удалось.

Подозреваемого разыскивают. По данным Telegram-канала Shot, в машине подозреваемого нашли пистолет Макарова и нож, которым, предположительно, убили молодого парня.