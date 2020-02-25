Подмосковье вошло в список регионов с наименьшим количество аварий на дорогах

Московская область попала в десятку регионов с наименьшим количеством автомобильных аварий в 2019 году. На каждые 100 тысяч автомобилей в регионе приходится 185 ДТП с пострадавшими.

В 2019 году в России произошло 164,4 тысячи аварий с пострадавшими, что на 2,2% меньше по сравнению с 2018-м. Снизилось и количество пострадавших: в прошлом году стало на 6,8% меньше погибших, на 1,9% — раненых, передает РИА «Новости».

Меньше всего аварий с пострадавшими произошло в Чечне: 76 ДТП на 100 тысяч единиц автотранспорта. В лидерах по этому показателю также Чукотка, Свердловская область, Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Подмосковье. Во всех этих регионах на 100 тысяч единиц транспорта приходилось меньше 200 аварий.

Хуже всего дела обстоят в Тыве, где на 100 тысяч единиц транспорта насчитали 858 аварий. Это в 1,7 раза больше уровня Ярославской области, которая занимает предпоследнее место с результатом в 504 аварии. В аутсайдерах, кроме того, Омская и Владимирская области, Карачаево-Черкесия.

Число аварий с пострадавшими за год снизилось в 58 регионах. В Московской области их стало меньше на 1,4%. Самый хороший рывок сделала Чукотка — количество ДТП сократилось на 50%. Но в некоторых регионах число аварий даже прибавилось: в Чечне, Севастополе, Магадане, Марий Эл и других.

Самое большое число пострадавших на 100 тысяч населения зафиксировали в Магадане, Калмыкии, Тюменской области и Тыве. Лучше всех по этому показателю в Чечне и на Чукотке (34 и 36 человек соответственно). Подмосковье тоже оказалось в верхней половине рейтинга с результатом в 102 пострадавшего, или погибшего, на 100 тысяч человек.