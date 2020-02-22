Минтранс пригрозил штрафами грузовикам и такси за парковку во дворах

С начала этого года для всех городов России парковаться коммерческому транспорту во дворах жилых домов запретили. В приказе Минтранса говорится, что после возвращения из рейса или окончания смены водители не могут оставлять свой транспорт во дворах многоквартирных домов. Но автомобилисты не обращают на это никакого внимания, так как никаких санкций за это нарушение не предусмотрено.

В итоге жители жалуются, что места на парковках заняты, а ГИБДД сделать ничего не может. Как рассказал на слушаниях в Мосгордуме первый замглавы столичного Центра организации дорожного движения Александр Ходаков, количество аварий с грузовиками, в том числе с человеческими жертвами, увеличилось.

Представитель Минтранса Владимир Луговенко пояснил, что приказ утвердили еще в 2018 году, но вступление в силу отложили, чтобы владельцы коммерческого транспорта смогли организовать парковки. За соблюдением правил следят сотрудник Ространснадзора. Если у предприятия нет места для стоянки машин, то его могут лишить лицензии. Также он отметил, что в правительство внесли документ с прописанными штрафами. Но после того, как началась работа по новому Кодексу об административных правонарушениях, штрафы решили внести туда. Однако в документе, который ранее опубликовал Минюст такой нормы нет.