Семья из четырех человек погибла в аварии в Удмуртии

Семья из четырех человек погибла, еще пять человек пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии. Один из автомобилей не вовремя выехал на встречную полосу.

Авария произошла около 14:05 (13:05 по московскому времени) 24 февраля на 18-м километре от населенного пункта Факел в Игринском районе.

«Водитель автомобиля Toyota Highlander — мужчина 1985 года рождения — выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Lada Xray под управлением мужчины 1984 года рождения», — сообщили в пресс-службе удмуртского МВД.

В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в Lada: водитель, женщина,1983 года рождения и двое детей семи и восьми лет. Еще один годовалый ребенок из Lada попал в больницу. Водитель и три пассажира Toyota Highlander тоже госпитализированы, среди них еще один ребенок.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.