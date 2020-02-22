22 февраля 2020, 17:31
Автомобиль врезался в остановку в Долгопрудном
Авария случилась в Долгопрудном в районе Лихачевского шоссе. Автомобиль марки Geely въехал в Renault, а потом вылетел на обочину и врезался в остановку. Пострадали три человека, стоявшие там. Об этом «360» сообщил представить ГУВД Московской области.
Нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавшие, среди которых есть один несовершеннолетний, госпитализированы.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее под Новосибирском легковая машина врезалась в грузовик. Четыре человека погибли, из них — двое детей.