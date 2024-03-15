Происшествия 15 марта 2024, 06:47 Подавили четыре беспилотника в Калужской области Губернатор Шапша: в Дзержинском районе Калужской области подавили 4 БПЛА РИА «Новости»

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В Калужской области перехватили четыре дрона. Никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», — объявил он.

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Инфраструктура, по словам главы региона, не пострадала. Местные жители не получили травм. Владислав Шапша сообщил, что к месту происшествия выехали оперативные службы.

Предупреждение об опасности атаки БПЛА отменили в Воронежской области, объявил губернатор Александр Гусев. Особый режим действовал более восьми часов.

До полуночи два беспилотника самолетного типа ликвидировали в Белгородской области. Их сбили дежурные средства ПВО. Один дрон уничтожили 14 марта в Орловской области. Власти заявили, что он не нанес разрушений, и призвали жителей сохранять спокойствие.