15 марта 2024, 06:47
Подавили четыре беспилотника в Калужской области
Губернатор Шапша: в Дзержинском районе Калужской области подавили 4 БПЛА
В Калужской области перехватили четыре дрона. Никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», — объявил он.
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Инфраструктура, по словам главы региона, не пострадала. Местные жители не получили травм. Владислав Шапша сообщил, что к месту происшествия выехали оперативные службы.
Предупреждение об опасности атаки БПЛА отменили в Воронежской области, объявил губернатор Александр Гусев. Особый режим действовал более восьми часов.
До полуночи два беспилотника самолетного типа ликвидировали в Белгородской области. Их сбили дежурные средства ПВО. Один дрон уничтожили 14 марта в Орловской области. Власти заявили, что он не нанес разрушений, и призвали жителей сохранять спокойствие.
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