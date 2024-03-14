Происшествия 14 марта 2024, 17:10 Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Орловской областью РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Орловской областью 14 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — указали в ведомстве.

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Пресс-служба уточнила, что Вооруженные силы Украины планировали совершить террористическую атаку на территории России с использованием БПЛА самолетного типа. Попытку противника пресекли около 16:00 по московскому времени.

В ночь на 14 марта ВСУ также предпринимали попытки атак беспилотниками. Минобороны сообщило, что в Белгородской и Курской областях уничтожили 14 дронов самолетного типа.

Ранее представители МЧС предупредили жителей Воронежской области об опасности атаки беспилотников. Людей призвали соблюдать спокойствие, но быть готовыми при необходимости перейти в комнату без окон или найти укрытие при нахождении на улице.