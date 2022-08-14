Под завалами ТЦ «Сурмалу» после взрыва остались люди

Под завалами торгового центра в Ереване, где случился взрыв, остаются люди, заявил пресс-секретарь городской мэрии Левон Сардарян. По его словам, власти пока не установили точное количество пострадавших, сообщил ТАСС.

«На рынке „Сурмалу“ взорвался склад материалов для фейерверков. Специалисты МЧС и спасатели находятся на месте и пытаются вытащить пострадавших из-под завалов», — уточнил Сарданян.

Взрыв прогремел днем 14 августа. Глава МЧС Армении Айк Костанян рассказал, что возникшему пожару присвоили третью категорию сложности. На место отправились пожарные и спасатели.

Позже в Сети появились кадры с места происшествия. На них слышно, как происходит серия взрывов. У одного из зданий разрушилась стена, все заволокло густым черным дымом.

Глава местной службы скорой помощи сообщил, что в больницу поступили семь человек, пострадавших в результате взрыва. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Армении заявили о 20 раненых и одном погибшем. На месте работают экстренные службы, специалисты выясняют причины взрывов.