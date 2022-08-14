Семь человек пострадали при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

После взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване в больницы доставили семь человек. Об этом сообщил глава службы скорой помощи.

«Известия» уточнили, что в МЧС Армении предварительно говорят об одном погибшем и 20 раненых.

Причины произошедшего уточняются. В МЧС сообщили, что начавшемуся пожару присвоили третью категорию, на место происшествия отправили три пожарно-спасательных отряда.

В свою очередь мэрия сообщила, что под завалами еще остаются люди, ведутся спасательные работы.

Кадры с места происшествия выкладывают в соцсетях, на них виден огромный столп черного дыма. Пользователи предполагают, что мог взорваться склад с пиротехникой. На видео слышны характерные звуки, как от петард.

На видео также попал сам момент взрыва.