Взрыв прогремел в ТЦ в Ереване

В торговом центре «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении, передали РИА «Новости». Первые кадры последствий появились на Youtube.

Есть пострадавшие. Причины произошедшего уточняются.

«В торговом центре „Сурмалу“ произошел взрыв, возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие», — сообщил пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.

По его словам, на месте работают отряды пожарных спасателей.

Кадры с месте происшествия выкладывают в соцсетях, на них виден огромный столп черного дыма. Пользователи предполагают, что мог взорваться склад с пиротехникой. На видео слышны характерные звуки, как от петард.