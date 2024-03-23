Происшествия 23 марта 2024, 01:06 Девять пострадавших при теракте в Crocus City Hall — в крайне тяжелом состоянии Минздрав Подмосковья: 9 пострадавших при теракте — в крайне тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Девять пострадавших, которых доставили в больницы Подмосковья после теракта в Crocus City Hall, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на данные Минздрава региона сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в списке ведомства значатся 145 пострадавших после теракта в концертном зале. Состояние девяти человек врачи оценивают как крайне тяжелое.

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Ранее в ведомстве сообщали о госпитализации в больницы области 37 человек. Для родственников пострадавших работает горячая линия по номеру 122 (в тоновом режиме 0).

Теракт в Crocus City Hall произошел перед концертом группы «Пикник». Одни из пострадавших посетителей в беседе с «360» сообщили, что людям в зале начали стрелять в спину.