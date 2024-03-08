Спецоперация 08 марта 2024, 15:32 Средства ПВО и авиация России за неделю сбили почти 800 беспилотников ВСУ Минобороны: ВС России сбили 796 дронов ВСУ за неделю Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/globallookpress

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Авиация и средства противовоздушной обороны России за период с 2 по 8 марта сбили 796 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Помимо этого, ВС России удалось сбить украинский самолет МиГ-29, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, американскую зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, семь французских управляемых авиабомб Hammer, а также 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

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Ранее, 6 марта, оборонное ведомство отчиталось о ликвидации авиационной бомбы Hammer впервые. Кроме того, российские силы продолжают уничтожать танки Abrams. Кадры ликвидации одного из них появились в Сети.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Запад явно переоценил мощь этих танков — они действительно представляют опасность, однако российские войска успешно справляются с вызовами.