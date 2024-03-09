09 марта 2024, 04:29
Обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники в Курске
Губернатор Старовойт: обломки БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске
Обломки украинского дрона упали на крышу 6-й поликлиники на улице Союзной в Курске. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что повреждения получили 22 квадратных метра кровли. В ходе происшествия никто не пострадал.
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«Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — заявил Старовойт.
Ранее губернатор области заявил, что российские системы ПВО сбили дрон в небе над Курском. Он призвал местных жителей не приближаться к беспилотникам и не трогать их.
В эту же ночь глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ПВО России отразили массовую атаку дронов в Таганроге.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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