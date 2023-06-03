Происшествия 03 июня 2023, 13:34 Почти 400 снарядов ВСУ выпустили по Шебекино за сутки, погибли двое Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 371 боеприпас за сутки Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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После обстрелов Шебекинского городского округа со стороны ВСУ 2 июня погибли двое человек, еще восемь — пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Украинские боевики выпустили по округу 371 снаряд. Под обстрелы в Шебекино попало промышленное предприятие. Количество разрушенных и поврежденных домов и машин уточняется.

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«На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение», — написал глава.

При очередном обстреле ВСУ Шебекина 3 июня пострадало два человека — снаряд разорвался прямо перед автомобилем, в котором ехали мужчины. В тяжелом состоянии их доставили в больницу. Белгородские власти запретили движение транспорта на участках дорог в Шебекине. Эвакуированным из округа пока опасно возвращаться в свои дома.