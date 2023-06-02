Власть 02 июня 2023, 23:11 Возвращение жителей Шебекина в свои дома назвали небезопасным Белгородский губернатор Гладков: возвращение жителей Шебекина домой пока небезопасно РИА «Новости»

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Возвращение жителей Шебекина домой пока невозможно из-за того, что находиться в обстрелянном ВСУ городе небезопасно, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, власти предпримут меры для сохранения имущества горожан, сообщил ТАСС.

«Находиться в Шебекине пока небезопасно, поэтому мы пока не можем принять решение и разрешить людям вернуться обратно», — отметил Гладков.

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Он добавил, что сотрудники администрации, полиции и МЧС выполняют свои функции. Существует риск, что кто-то попытается разграбить оставленное шебекинцами имущество. Задача властей заключается в том, чтобы обеспечить его сохранность, уточнил губернатор Белгородской области.

Военкор RT Валентин Горшенин сообщил, что помогает вывозить жителей Шебекина в безопасные места. По словам журналиста, ВСУ не прекращают обстрелы города.

В течение 1 июня региональные власти зафиксировали прилеты 850 снарядов по территории Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков. Он добавил, что в этот день отметили самый массированный обстрел ВСУ.