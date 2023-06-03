Происшествия 03 июня 2023, 01:43 Снаряд разорвался прямо перед автомобилем, в котором ехали два жителя Шебекина Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекина Telegram-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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При очередном обстреле ВСУ города Шебекина в Белгородской области пострадало два человека. Снаряд разорвался прямо перед автомобилем, в котором ехали два молодых человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что у одного пострадавшего — осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения рук и ног.

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«Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — добавил губернатор.

Для жителей Шебекина региональные власти подготовили ряд мер поддержки. Они смогут досрочно получить пенсию и зарплату, а выехавших из города освободят от оплаты услуг ЖКХ.

Ранее сообщалось, что под огнем оказалось и село Соболевка в Белгородской области. Боевики обстреляли частный сектор из установок «Град». В результате два человека, которые во время атаки находились во дворах своих домов, погибли. Еще шесть человек пострадали, среди них — двое детей.