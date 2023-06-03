Происшествия 03 июня 2023, 02:27 Власти запретили движение транспорта в Шебекине Белгородские власти ввели запрет на движение транспорта на участках дорог в Шебекине РИА «Новости»

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Администрация Белгородской области временно запретила движение транспорта на участках дорог Шебекинского округа. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале региона.

В сообщении сказано, что нововведения будут действовать до 30 июня. Автомобилистам запрещено проезжать по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка, а также Шебекино — Короча. Помимо этого нельзя двигаться по трассам Шебекино — Неклюдово — Алексеевка и Маслова Пристань — Батрацкая Дача.

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Как отметили в областной администрации, подобные меры нужны для обеспечения безопасного дорожного движения в приграничных территориях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал небезопасным возвращение жителей Шебекина в свои дома. По его словам, власти региона предпримут все необходимые меры для сохранения имущества жителей, но пока руководство не позволит людям вернуться.

Шебекинцы, которые покинули дома из-за обстрелов ВСУ, временно не будут оплачивать коммунальные услуги. Для этих людей организовали несколько пунктов временного размещения в Белгороде и Старом Осколе. Уже две с половиной тысячи жителей находятся в безопасном месте.