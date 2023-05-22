Важное 22 мая 2023, 19:35 Почти 40 диверсантов ликвидировали в Грайвороновском округе Белгородской области Baza: минимум 39 членов ДРГ ликвидировали в Белгородской области в результате боев РИА «Новости»

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В Белгородской области в результате боев удалось ликвидировать минимум 39 диверсантов, которые проникли на территорию Грайвороновского округа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Еще пять членов ДРГ, по данным канала, взяли в плен.

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Telegram-канал Shot уточнил, что диверсантов вытеснили с занятых ими позиций.

Официальные данные о ликвидации членов ДРГ пока не поступали.

Украинские боевики проникли на территорию Грайвороновского округа 22 мая. Для борьбы с ними направили российских военных, Росгвардию и сотрудников пограничной службы ФСБ России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что ранения при атаке ДРГ получили восемь жителей региона. Погибших нет. Ситуацию глава Белгородской области назвал напряженной.

Большая часть населения приграничных сел и районного центра, куда проникли диверсанты, покинули территорию. Для людей приготовили пункты временного размещения.

На территории региона ввели режим контртеррористической операции.