Важное 12 декабря 2022, 10:00 Площадь пожара у ТЦ в Балашихе выросла до 500 квадратных метров ТАСС: пожар у ТЦ «Стройпарк» в Балашихе распространился на 500 квадратных метров

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Площадь пожара возле торгового центра «Стройпарк» в Балашихе выросла до 500 квадратных метров. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

По информации экстренных служб, системы оповещения и пожаротушения сработали в штатном режиме. Всех работников ТЦ оперативно эвакуировали из здания.

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Ранее источник рассказал СМИ, что при пожаре пострадал охранник торгового центра. Официальных данных об этом нет, подробностей о его состоянии не сообщалось.

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По предварительной информации, возле ТЦ загорелись строительные материалы. Пожар перекинулся на первый этаж здания. К моменту приезда спасателей площадь распространения огня достигла 200 квадратных метров.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении задействовали 45 человек и 14 единиц техники, при этом группировку наращивают, уточнили журналистам в пресс-службе МЧС России.