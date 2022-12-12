Эксклюзив 12 декабря 2022, 09:17 Пожар начался в районе ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

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В районе торгового центра в Балашихе произошел пожар, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. СМИ написали о возгорании в ТЦ «Стройпарк». В МЧС уточнили, что горит не сам центр, а мусор на открытой площадке возле ТЦ.

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Экстренные службы уже работают на месте. Известно, что площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Судя по кадрам с места происшествия, над зданием ТЦ поднимаются клубы черного дыма.

Ранее, 9 декабря, в Подмосковье загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожар случился из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ — предположительно, искра попала на паллет. Огонь быстро распространился, у здания обрушилась крыша. Один человек погиб. Власти округа окажут необходимую помощь его семье.

Гипермаркет OBI сгорел полностью. Центральный корпус ТЦ не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.